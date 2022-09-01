Российский диктатор путин приказывал полностью захватить Донецкую область до 15 сентября, оккупанты корректируют планы.

Об этом на брифинге сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

По его словам, на востоке противник ведет перегруппировку войск Центрального военного округа с Луганско-Донецкого на Кураховское направление, чтобы нарастить группировку.

Он отметил, что после восстановления боеспособности россияне дополнительно ввели в бой по одной батальонно-тактической группе на Славянское и Николаевское направления.

"Противник продолжает удерживать оккупированные районы Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, а также пытается создать условия для возобновления наступления", — сказал Громов.

Представитель Генштаба подчеркнул, что оккупанты в очередной раз корректируют свои планы и действия в соответствии с приказом путина насчет выхода на административные границы Донецкой области до 15 сентября.

Напомним, скрытая мобилизация в россии набирает обороты - военкоматы получили новый приказ.

Также сообщалось, что военный Кирилл Сазонов рассказал о деталях недавнего контрнаступления на Херсон.

Кроме того, Politeka.net писала, что в разбомбленный россиянами Мариуполь приехала путинистка Бабкина.