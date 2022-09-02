С первого сентября текущего года были введены в действие спецпропуска нового формата.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает Киевская городская военная администрация .

Подчеркивается, что такое решение было принято из-за подделки документов и нарушения порядка передвижения во время действия комендантского часа.

«Именно поэтому новые пропуска будут иметь более сложную систему защиты», - отмечают в КГВА.

В Комендатуре города подчеркивают, что гражданские лица, общественные организации, благотворительные фонды, союзы, объединения, группы – указанными пропусками обеспечиваться не будут.

«Горожан просят соблюдать правила комендантского часа и режим светомаскировки. Напоминаем, что комендантский час в Киеве продолжается с 23:00 до 05:00. А общепитам разрешено работать до 22.00», - отмечается также в сообщении.

Напомним, тем временем Киев затянуло вонючим дымом – в МВД предупредили о последствиях для здоровья и при каких симптомах нужно обратиться к врачу.

Также была названа причина этой ситуации.

Также сообщалось, что комендантский час могут усилить – когда и по какой причине.

Кроме того, Politeka.net писала об ужасной трагедии в киевском метрополитене – погиб человек.