Такое решение принято якобы из-за опасений по поводу вторичных санкций, пишет РБК.
Напомним, после того, как в рф перестали работать Международные платежные системы Visa и MasterCard, российские банки стали использовать UnionPay в качестве альтернативы. Соответственно, спрос россияне на карты UnionPay возрос. И все же, китайской платежной системе было сложно в полной мере заменить Visa и Mastercard. Во-первых, выпуск карт этой системы дороже, во-вторых, оплату ими принимают не все торговые точки.
Источник на платежном рынке сообщил, что UnionPay перестала работать с попавшими под санкции банками, как по эквайрингу, так и по поводу эмиссии. По его словам, прием иностранных карт UnionPay был отключен только по устному сообщению.
В СМИ подчеркивают, что в UnionPay эту информацию комментировать отказались.
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«На болотах вой: «Си,за что?», «Нужно просто потерпеть и совсем скоро, на поглощеной Китаем территории росии по самые уральские горы, снова будет UnionPay», - комментируют пользователи соцсетей.
Напомним, Европейский Союз приостановит действие соглашения с Россией об упрощении визового режима, однако не будет вводить общий запрет на туристические поездки россиян.
О договоренности, достигнутой на встрече глав МИД Евросоюза в Праге, ранее объявил министр иностранных дел Петер Сийярто в своем Facebook.
Также напомним, что страны восточной и северной Европы решительно поддерживают запрещение туристических поездок россиян в ЕС.
Финляндия, Польша и страны Балтии заявили о готовности самостоятельно ограничить выдачу виз для россиян, пока Европа не примет совместное решение.
Также сообщалось, что Китай отказался помогать россии - компании остались без важных деталей.
Кроме того, Politeka.net писала,как россияне будут расплачиваться за нападение на Украину.