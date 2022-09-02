Китайская платежная система UnionPay ограничила прием в России своих карт, выпущенных за рубежом.

Такое решение принято якобы из-за опасений по поводу вторичных санкций, пишет РБК.

Напомним, после того, как в рф перестали работать Международные платежные системы Visa и MasterCard, российские банки стали использовать UnionPay в качестве альтернативы. Соответственно, спрос россияне на карты UnionPay возрос. И все же, китайской платежной системе было сложно в полной мере заменить Visa и Mastercard. Во-первых, выпуск карт этой системы дороже, во-вторых, оплату ими принимают не все торговые точки.

Источник на платежном рынке сообщил, что UnionPay перестала работать с попавшими под санкции банками, как по эквайрингу, так и по поводу эмиссии. По его словам, прием иностранных карт UnionPay был отключен только по устному сообщению.

В СМИ подчеркивают, что в UnionPay эту информацию комментировать отказались.

«На болотах вой: «Си,за что?», «Нужно просто потерпеть и совсем скоро, на поглощеной Китаем территории росии по самые уральские горы, снова будет UnionPay», - комментируют пользователи соцсетей.

Напомним, Европейский Союз приостановит действие соглашения с Россией об упрощении визового режима, однако не будет вводить общий запрет на туристические поездки россиян.

О договоренности, достигнутой на встрече глав МИД Евросоюза в Праге, ранее объявил министр иностранных дел Петер Сийярто в своем Facebook.

Также напомним, что страны восточной и северной Европы решительно поддерживают запрещение туристических поездок россиян в ЕС.

Финляндия, Польша и страны Балтии заявили о готовности самостоятельно ограничить выдачу виз для россиян, пока Европа не примет совместное решение.

Также сообщалось, что Китай отказался помогать россии - компании остались без важных деталей.

Кроме того, Politeka.net писала,как россияне будут расплачиваться за нападение на Украину.