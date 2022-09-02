Об этом заявили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ, комментируя быстро разлетевшиеся по Сети кадры.

«Белорусы подъехали на штатной «буханке» и начали «бомбить» автопоезда. Забирали чужое, то, что, по их мнению, плохо лежит. И, как обычные воры, с ворованными вещами как можно скорее слиняли с места преступления. На служебной машине», - рассказали в СтратКоме.

Кадры были сняты на белорусском участке автотрассы E85 возле пункта пропуска Мокраны, что напротив украинского КПП Доманово. Там с момента российского вторжения стоят грузовики на украинской регистрации.

«Все, к чему прикасается Россия, превращается в дерьмо. Не исключение и пограничный комитет Белоруссии. Белорусские пограничники, как и их российские «старшие братья», начали промышлять воровством», - подчеркивают в СтратКоме.

Также обращается внимание, что номер этого «уазика» также попал в кадр, благодаря чему можно будет «легко узнать фамилии мародеров в белорусской пограничной форме».

Напомним, украинская теннисистка отказалась от того, чтобы давить руку своей сопернице из Беларуси. Украинка объяснила, что это было решение.

Также Politeka.net писала, что в ОП оценили возможность наступления из Белоруссии.

Кроме того, сообщалось, что Лукашенко, оскорбив Шольца и Макрона, перешел к угрозам.