Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі інформаційного телемарафону розповів про те, чи існує можливість настання з боку Білорусі.

Так, за його словами, якщо і була ймовірність настання з боку Білорусі, то це було на початку російського вторгнення. Однак тепер Лукашенко вже зрозумів, що жодних ця війна вкрай негативна і в історичному сенсі для нього буде.

"Білорусь, саме політичне керівництво пана Лукашенка, могли б подумати, що отримають якісь дивіденди з цієї війни. Сьогодні вже навіть Лукашенко зрозумів, що ця війна у 190 днів – вкрай негативно і в історичному сенсі для нього буде, і в тактичному, і у стратегічному сенсі. Це війна, яка приноситиме лише мінуси, зокрема пану Лукашенку, там немає жодних бенефітів, на які він розраховував би на початку", - пояснив Подоляк.

Він також додав, що білоруська армія повністю деморалізована, тому що у Білорусі мають більше інформації про те, що насправді відбувається в Україні.

"Ми розуміємо, що білоруська армія повністю деморалізована, тобто вона в тому вигляді, в якому сьогодні знаходиться. Вони мають більше інформації про те, що відбувається в Україні. Вони все ж таки не в такому інформаційному просторі живуть, як росіяни, там не такі обмеження. Тому вони набагато свідоміші тому, що відбувається в Україні", - сказав Подоляк.

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