Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Киевской области, сначала оборвалась жизнь 18-летней Екатерины, а затем ее 9-летней сестры Лизы.

«В полицию позвонили врачи из Сквиры и сообщили о смерти 18-летней девушки в результате отравления. Полицейские выяснили, что девушка вместе со своим женихом накануне собирали в местной лесной полосе грибы, которые в тот же день приготовили и съели», - рассказали в полиции.

18-летняя Екатерина угощала "дарами леса" и маленькую Лизу. 31 августа Екатерина скончалась, в ночь на 1 сентября в столичной больнице от отравления погибла и ее сестричка.

"Медики сделали все возможное", - отметил глава полиции Киевщины Андрей Небитов.

Следователи по указанному факту и процессуальному руководству Белоцерковской окружной прокуратуры начали досудебное расследование [ч.1, ч.2 ст.115, ст.166 УКУ].

В комментариях пользователи соцсети жалеют девочек и отмечают, что, судя по виду их дома, жили они очень бедно и голодали. Также украинцы возмущены, что на проблемы семьи не обращали внимания никакие службы.

«Очень жаль девочек, Царство Небесное и Вечная Память», «Посмотрите на вид дома. Да они там были рады куску хлеба. И что этот ребенок ел все свои девять лет... Грустно», «Полиция расследует! А где они раньше были, а где были службы, которые так хорошо отчитываются. Девять лет ребенок голодал, и никто не видел?", А их родители где? А жених не ел грибы? Это просто ужас", «Там нужно разбираться со службой по делам детей. Как дети могли жить в таких диких условиях? Куда служба смотрела? Дети явно не от хорошей жизни собирали эти грибы и ели…», - пишут украинцы.

Напомним, ранее сообщалось о трагедии в киевском метрополитене – погиб мужчина.

Также сообщалось о трагической гибели 17-летнего парня, который дотронулся до российского кассетного боеприпаса.

Кроме того, Politeka.net писала, что трагическое продолжение получила история со штурмом кафе.