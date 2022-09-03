Как спрогнозировала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня комментарии
По ее словам, температура на большей части не поднимется выше 20 градусов.
"До середины месяца погода будет все же сентябрьская, осенняя с некоторыми колебаниями температуры. Максимальные температуры будут в пределах 15-20 градусов, на юге до 23-25 градусов", - рассказала она.
По данным метеоролога, ночная температура будет более низкой - от 5 до 10 градусов, на юге и востоке - 8-13 градусов, на побережье морей - до 15-16 градусов. Прохладнее всего будет на западе и севере.
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Синоптик отметила, что в Украине уже чувствуется осень, "потому что температурный фон 15-18 градусов".
"К концу месяца на севере и западе температур выше 25 градусов уже не будет. А на юге и востоке еще могут быть такие температуры", - спрогнозировала она.
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Также сообщалось, что произойдет с ценами в ближайшее время.
Кроме того, Politeka.net писала, что отопительный сезон начнется позже.