Как спрогнозировала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня комментарии РБК-Украина, в ближайшее время ожидать в Украине потепления не стоит.

По ее словам, температура на большей части не поднимется выше 20 градусов.

"До середины месяца погода будет все же сентябрьская, осенняя с некоторыми колебаниями температуры. Максимальные температуры будут в пределах 15-20 градусов, на юге до 23-25 градусов", - рассказала она.

осень, люди, погода

По данным метеоролога, ночная температура будет более низкой - от 5 до 10 градусов, на юге и востоке - 8-13 градусов, на побережье морей - до 15-16 градусов. Прохладнее всего будет на западе и севере.

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Синоптик отметила, что в Украине уже чувствуется осень, "потому что температурный фон 15-18 градусов".

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"К концу месяца на севере и западе температур выше 25 градусов уже не будет. А на юге и востоке еще могут быть такие температуры", - спрогнозировала она.

Напомним, дожди с грозами разделят Украину: в каких регионах температура упадет до +7

Также сообщалось, что произойдет с ценами в ближайшее время.

Кроме того, Politeka.net писала, что отопительный сезон начнется позже.