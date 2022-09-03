В субботу, 3 сентября, в Чернигове в исторической части города раздался взрыв, в результате которого ранения получили дети.

ЧП произошло около 13:30 на Валу. Как сообщает Суспільне, сейчас известно о двух травмированных детях.

По предварительной информации, у художественного музея проходила выставка боеприпасов, один из которых сдетонировал.

На месте работают скорая и спасатели.

Ранее сообщалось, что трагедия с двумя сестрами в городе Сквира в Киевской области получила продолжение. Следом за 18-летней Екатериной и 9-летней Лизой умер также их 4-летний братик. Об этом сообщили в полиции в Киевской области.

Накануне Екатерина вместе со своим женихом собирали в лесной полосе грибы, которые в тот же день приготовили и съели. Девушка угощала также свою сестру и малолетнего брата. Все трое погибли, еще один человек госпитализирован.

Напомним, ранее сообщалось о трагедии в киевском метрополитене – погиб мужчина.

Также сообщалось о трагической гибели 17-летнего парня, который дотронулся до российского кассетного боеприпаса.

Кроме того, Politeka.net писала, что трагическое продолжение получила история со штурмом кафе.