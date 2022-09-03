Силы обороны максимально укрепляют все участки границы с Белоруссией. В частности, речь идет о районе Чернобыльской зоны.

Об этом сообщает Госпогранслужба в субботу, 3 сентября.

Глава ГНСУ Сергей Дейнего проверил границу в пределах зоны отчуждения. Отмечается, что в этом направлении пограничники вместе с подразделениями ВСУ, Нацгвардии и полиции постоянно увеличивают обороноспособность.

Чтобы предотвратить новое вторжение, бойцы уничтожили подъездные пути, обустроили необходимые оборонительные элементы и инженерные заграждения. За подступами к украинской границе ведут постоянное наблюдение.

«Это направление остается не менее угрожающим, чем другие, ведь мы хорошо помним, что Беларусь разрешила подразделениям вооруженных сил рф осуществить вторжение в нашу страну и через Чернобыльскую зону. В настоящее время граница по зоне отчуждения укреплена», — заявил Дейнего.

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