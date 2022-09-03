Силы обороны максимально укрепляют все участки границы с Белоруссией. В частности, речь идет о районе Чернобыльской зоны.
Об этом сообщает Госпогранслужба в субботу, 3 сентября.
Глава ГНСУ Сергей Дейнего проверил границу в пределах зоны отчуждения. Отмечается, что в этом направлении пограничники вместе с подразделениями ВСУ, Нацгвардии и полиции постоянно увеличивают обороноспособность.
Чтобы предотвратить новое вторжение, бойцы уничтожили подъездные пути, обустроили необходимые оборонительные элементы и инженерные заграждения. За подступами к украинской границе ведут постоянное наблюдение.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
Ехали на отдых: пассажирский автобус разбился по дороге, много жертв и пострадавших, видео с места
В ВСУ рассказали об успехах на юге Украины: "Оккупанты больше не могут..."
"Внимание": на телефоны украинцев придут необычные уведомления, что происходит
"Боже, как жалко": трагически оборвалась жизнь украинского депутата, появились кадры с места
«Это направление остается не менее угрожающим, чем другие, ведь мы хорошо помним, что Беларусь разрешила подразделениям вооруженных сил рф осуществить вторжение в нашу страну и через Чернобыльскую зону. В настоящее время граница по зоне отчуждения укреплена», — заявил Дейнего.
Напомним, украинская теннисистка отказалась от того, чтобы давить руку своей сопернице из Беларуси. Украинка объяснила, что это было решение.
Также Politeka.net писала, что в ОП оценили возможность наступления из Белоруссии.
Кроме того, сообщалось, что Лукашенко, оскорбив Шольца и Макрона, перешел к угрозам.