Никто не сомневается в том, что Украина скоро вернет себе оккупированный полуостров Крым.

В эфире телемарафона советник главы ОП Михаил Подоляк объяснил , почему не хочет, чтобы все россияне выезжали с территории оккупированного полуострова Крым. По его мнению, они должны заплатить за мародерство в Украине.

Он подчеркнул, что существует категория людей, которых бы он предпочел не выпускать в россию через Керчинский мост. Речь идет о гражданах страны-агрессорки, буквально грабивших украинцев.

"Это о людях, которые приехали из россии и заняли здания, квартиры, бизнесы наших граждан. Я хочу, чтобы эти люди там остались. После того как мы деблокируем Крым, я хочу, чтобы наше государство всем этим людям поставило определенные вопросы. И чтобы они получали уголовные сроки, чтобы понять, что нельзя воровать в Украине что-либо. Это ключевая задача",– подчеркнул он.

Также Михаил Подоляк сделал акцент на кармической ответственности. Он хочет, чтобы россияне, на протяжении 8 лет пользовавшиеся чужим имуществом, заплатили за это. По мнению советника главы ОП, они должны вернуть долги. Более того, заплатить за преступления должны не только те, кто воровал, но и те, кто легализовал это.

Подоляк подчеркнул, что вскоре у россиян не будет выбора, поэтому им придется открыть коридоры для эвакуации людей из Крыма. Ими собственно смогут воспользоваться украинцы, которым нужно будет выехать с полуострова. А все потому, что рано или поздно ВСУ приступят к военной деблокаде.

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