В испанском городе Сан-Себастьяне русский турист с георгиевской лентой на одежде ругался и обижал украинок. Инцидент произошел в одном из заведений питания.

Видео конфликта опубликовал в телеграмме активист Сергей Стерненко.

«Всем россиянам нужно прекратить выдавать визы в страны ЕС. Пусть сидят в своих мухосрансках, если не умеют вести себя как цивилизованные люди», – написал он.

На обнародованных кадрах виден мужчина, перекривляющий украинский язык. А граждан Украины оскорбляет, называя их «тупыми б*ндеровцами, хох*питеками». Россиянин, чья страна ведет войну против Украины, злорадствует этим и призывает украинок идти воевать.

Женщины на подстрекательство и обиды мужчины не обращали внимания.

Напомним, Финляндия, Польша и страны Балтии заявили о готовности самостоятельно ограничить выдачу виз для россиян, пока Европа не примет совместное решение.

Также сообщалось, что Китай отказался помогать россии - компании остались без важных деталей.

Кроме того, Politeka.net писала,как россияне будут расплачиваться за нападение на Украину.