В испанском городе Сан-Себастьяне русский турист с георгиевской лентой на одежде ругался и обижал украинок. Инцидент произошел в одном из заведений питания.
Видео конфликта опубликовал в телеграмме активист Сергей Стерненко.
«Всем россиянам нужно прекратить выдавать визы в страны ЕС. Пусть сидят в своих мухосрансках, если не умеют вести себя как цивилизованные люди», – написал он.
На обнародованных кадрах виден мужчина, перекривляющий украинский язык. А граждан Украины оскорбляет, называя их «тупыми б*ндеровцами, хох*питеками». Россиянин, чья страна ведет войну против Украины, злорадствует этим и призывает украинок идти воевать.
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Женщины на подстрекательство и обиды мужчины не обращали внимания.
Напомним, Финляндия, Польша и страны Балтии заявили о готовности самостоятельно ограничить выдачу виз для россиян, пока Европа не примет совместное решение.
Также сообщалось, что Китай отказался помогать россии - компании остались без важных деталей.
Кроме того, Politeka.net писала,как россияне будут расплачиваться за нападение на Украину.