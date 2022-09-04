Авария произошла в субботу, 3 сентября, около 15:15 в центре города. Об этом сообщает издание České Noviny.
Это была более экстремальная версия цепной карусели. Конструкция с сиденьями возвышалась над центральной колонной на высоту около 15 метров. По мере спуска вращение должно было закончиться, но в этот раз все пошло не по плану. Полиция сообщила, что люди получили травмы, когда аттракцион упал на землю, но продолжал вращаться.
На место прибыли пять бригад скорой медицинской помощи. 14 пострадавшим оказала помощь скорая, еще трое прибыли в больницу своим ходом. Два человека получили серьезные травмы, но их жизни ничего не угрожает. У других пострадавших травмы легкой и средней степени тяжести.
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Полиция обнаружила, что с аттракционом возникли проблемы еще в пятницу. Поэтому они ищут свидетелей и записи с камер.
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