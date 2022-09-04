Минимум 17 человек, среди которых дети, пострадали в результате аварии с большой цепной каруселью в Гавиржове в Чехии.

Авария произошла в субботу, 3 сентября, около 15:15 в центре города. Об этом сообщает издание České Noviny.

Это была более экстремальная версия цепной карусели. Конструкция с сиденьями возвышалась над центральной колонной на высоту около 15 метров. По мере спуска вращение должно было закончиться, но в этот раз все пошло не по плану. Полиция сообщила, что люди получили травмы, когда аттракцион упал на землю, но продолжал вращаться.

#Neurona 🎡 Al menos 17 personas resultaron heridas este sábado tras la caída de un carrusel de 15 metros de altura en la ciudad de Havirov, República Checa, informan medios locales. Según los reportes, la atracción siguió girando cuando ya había caído. pic.twitter.com/XDAi8uPIcT — NeuronaSV (@NeuronaSV) September 4, 2022

На место прибыли пять бригад скорой медицинской помощи. 14 пострадавшим оказала помощь скорая, еще трое прибыли в больницу своим ходом. Два человека получили серьезные травмы, но их жизни ничего не угрожает. У других пострадавших травмы легкой и средней степени тяжести.

Полиция обнаружила, что с аттракционом возникли проблемы еще в пятницу. Поэтому они ищут свидетелей и записи с камер.

Напомним, ранее сообщалось о трагедии в киевском метрополитене – погиб мужчина.

Также сообщалось о трагической гибели 17-летнего парня, который дотронулся до российского кассетного боеприпаса.

Кроме того, Politeka.net писала, что трагическое продолжение получила история со штурмом кафе.