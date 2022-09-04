Турецкий лидер заинтересован в том, чтобы извлечь выгоду от российского диктатора.

Такое мнение высказал российский правозащитник Марк Фейгин.

Реджеп Эрдоган предложил стать посредником по оккупированной Запорожской АЭС. Именно поэтому Эрдоган озвучил идею о посредничестве Турции в ситуации с атомной станцией.

По словам Фейгина, президент Турции умело манипулирует главой кремля, заботясь прежде всего о собственных интересах.

"Эрдоган снова что-то хочет себе выкрутить. Он искусно продает воздух", – отметил Фейгин.

Он добавил, что кремлевский диктатор находится в зависимости от президента Турции и вынужден идти на большие уступки для продвижения своих идей.

"Это происходит потому, что путин оказался в определенной ловушке. От него можно получить все, что угодно, что Эрдоган и делает", - сказал Фейгин.

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