На днях в патрульную полицию Волыни обратилась женщина.
Об этом сообщает патрульная полиция Волыни.
Женщина сообщила, что к ней подошли трое детей и рассказали, что не успели на автобус, чтобы вернуться домой, в село недалеко от Луцка.
Дети попросили у заявительницы телефон связаться с матерью.
Во время разговора мать сообщила, что думала, что дети уже в селе и о том, что они находятся в Луцке, не знала. Но сейчас нет возможности их забрать.
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Патрульные не оставили троих малолетних детей на улице и доставили их домой.
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