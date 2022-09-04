На днях в патрульную полицию Волыни обратилась женщина. Об этом сообщает патрульная полиция Волыни. Женщина сообщила, что к ней подошли трое детей и рассказали, что не успели на автобус, чтобы вернуться домой, в село недалеко от Луцка.

Дети попросили у заявительницы телефон связаться с матерью.

Во время разговора мать сообщила, что думала, что дети уже в селе и о том, что они находятся в Луцке, не знала. Но сейчас нет возможности их забрать.

Патрульные не оставили троих малолетних детей на улице и доставили их домой.

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