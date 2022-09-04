Двухлетнего мальчика, пострадавшего во время детонации боеприпаса на выставке в центре Чернигова, закончили оперировать в 22.00 3 сентября.

Об этом пишет Суспільне со ссылкой на генерального директора детской областной больницы Татьяну Лебедевой.

"Проведено компьютерно-томографическое исследование мозга. Сегодня, 4 сентября, собрался консилиум из врачей специалистов хирургического, офтальмологического профиля. Ребенок сейчас находится в реанимационном отделении", - говорит Лебедева.

Врачи сейчас делают все возможное для того, чтобы ребенок вышел из состояния медикаментозного сна, чтобы затем ему было проведено дальнейшее лечение.

Напомним, взрыв произошел в Чернигове на Валу около 13:30. Сработал ручной противотанковый гранатомет, являвшийся экспонатом на выставке. Он и стал причиной травм.

По данным Суспільного, 10-летний мальчик держал РПГ и нажал на курок — в результате чего оружие сработало. В результате инцидента травмировались пять человек, из которых четверо — дети от 2 до 12 лет.

Напомним, ранее сообщалось о трагедии в киевском метрополитене – погиб мужчина.

Также сообщалось о трагической гибели 17-летнего парня, который дотронулся до российского кассетного боеприпаса.

Кроме того, Politeka.net писала, что трагическое продолжение получила история со штурмом кафе.