Патриарх русской церкви заявил, что те, у кого есть деньги, должны ими делиться с бедными.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды со ссылкой на проповедь Кирилла.

Патриарх РПЦ призвал богатых россиян отдавать значительную часть своих денег тем, кто в этом нуждается. Если же богатые не будут делиться с бедными, то им грозит ад.

"Вот дай бог, чтобы наши богатые люди, родившиеся в православной стране, многие из которых так или иначе связаны с церковью, всегда помнили, что оправдание богатства здесь, на земле, проявляется в том, что люди перестают тебе завидовать, люди перестают тебя видеть врагом, но и "в будущем веке" это богатство может обратиться во благо, если оно здесь служит благу других людей", - сказал Кирилл.

Если же богатые россияне не поделятся с бедными, "то они попадут в ад".

Напомним, ранее сообщалось о трагедии в киевском метрополитене – погиб мужчина.

Также сообщалось о трагической гибели 17-летнего парня, который дотронулся до российского кассетного боеприпаса.

Кроме того, Politeka.net писала, что трагическое продолжение получила история со штурмом кафе.