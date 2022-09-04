Руководитель Национального информбюро Александр Смирнов сообщил, что Украина вернула 53 ребенка с территории страны-агрессорки.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"На сегодняшний день возвращено из плена почти 600 человек - это около 100 гражданских и остальные военные", - отметил Смирнов.

Чиновник указал, что при этом неизвестно точное количество депортированных с оккупированных территорий украинцев.

"С одной стороны, цифры очень ужасающие, с другой стороны, нет точных цифр, потому что у нас нет доступа к территории агрессора, соответственно, есть цифры, которые сообщает сам агрессор - это более 3 млн человек принудительно депортированных людей на их территорию, с их около 600 тыс. детей", - сообщил руководитель Национального информбюро.

По его словам, возвращение людей на территорию Украины происходит очень сложно.

"Мы также собираем данные и верифицируем людей - это более 30 тыс. взрослых и почти 7300 детишек. Люди сами выбираются с территории государства-агрессора или есть люди, которые связываются с Министерством по вопросам реинтеграции и это индивидуальный возврат детишек. Сейчас есть 53 ребенка, которых вернули", - добавил Смирнов.

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