Сегодня, 4 сентября, в поселке Высокополье временно оккупированной Херсонской области ВСУ подняли государственный флаг Украины.

Об этом заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщает в Фейсбуке .

Тимошенко обнародовал фото с поднятым украинским флагом, но пока нет официальной информации об освобождении поселка от российских кафиров.

«Высокополье. Херсонская область. Украина. Сегодня», - подписал фото представитель ОПУ.

Следует отметить, что в конце августа появилась информация, что украинские защитники перешли к контрнаступательным действиям на Херсонском направлении.

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