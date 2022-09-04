Сегодня, 4 сентября, в поселке Высокополье временно оккупированной Херсонской области ВСУ подняли государственный флаг Украины.
Об этом заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщает в Фейсбуке .
Тимошенко обнародовал фото с поднятым украинским флагом, но пока нет официальной информации об освобождении поселка от российских кафиров.
«Высокополье. Херсонская область. Украина. Сегодня», - подписал фото представитель ОПУ.
Следует отметить, что в конце августа появилась информация, что украинские защитники перешли к контрнаступательным действиям на Херсонском направлении.
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