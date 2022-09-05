Новое несчастье с ребенком произошло в Киевской области, полиция призывает родителей учить своих мальчиков и девочек правилам безопасности.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на правоохранителей Киевской области, на днях около 8 часов утра в селе Жукин Вышгородского района мальчик 7 лет полез в трансформатор.

В результате удара электротока ребенок получил многочисленные ожоги тела.

«С многочисленными травмами головы, шеи, туловища и конечностей, а также тяжелым ожоговым шоком мальчика забрали в реанимацию. К сожалению, это не первый случай, когда дети травмируются, а иногда, к сожалению, и гибнут по опрометчивости» - отметил глава полиции Киевщины Андрей Небитов, призвав родителей следить за досугом своих детей и учить правилам безопасности.

В настоящее время устанавливают все обстоятельства несчастного случая.

В комментариях к сообщению украинцы возмущаются, что такой малолетний ребенок гулял в одиночестве в такое время и выражают недовольство тем, что трансформаторная подстанция никак не ограждена.

«7 лет и ребенок в восемь часов на улице без взрослых. Родители где были?», «А вы, уважаемые, не хотите составить акт на содержание объектов электроснабжения в неположенном состоянии? Почему трансформаторная подстанция не огорожена?», «Где были родители?», «В таком состоянии этот трансформатор. Собственника в такую ​​аккуратную камеру посадить. Почему не огорожено?», «Это изделие должно быть ограждено по технике безопасности, или нет?», «Дай Бог, чтобы выздоровел», - пишут пользователи соцсетей.

Напомним, на днях в Киевской области произошла трагедия, жертвами которой стали две сестры и их маленький братик.

Также сообщалось о несчастье в киевском метрополитене – там погиб мужчина.

Кроме того, Politeka.net писала о взрыве на выставке – пострадали дети.