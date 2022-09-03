Слідом за 18-річною Катериною та 9-річною Лізою помер також їхній 4-річний братик. Про це повідомили в поліції Київської області.

Напередодні Катерина разом зі своїм нареченим збирали у лісосмузі гриби, які того ж дня приготували та з'їли. Дівчина пригощала стравою також свою сестру та малолітнього братика. Всі троє загинули, ще одна особа госпіталізована.

«Тільки вчора ми повідомляли про смерть двох сестричок зі Сквири Катерини та Лізи, які були госпіталізовані в лікарню з гострим отруєнням. В ніч же на 2 вересня помер і їх малолітній братик Матвій, який теж того трагічного вечора куштував отруєну вечерю», - зазначив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Українці в коментарях висловлюють співчуття та дивуються, як взагалі можна було давати гриби дітям: "Дітям гриби? Це що головна їжа для дітей?Ще й при дорозі.Вихлопні гази від автомобілів.ще й невідомо які гриби.Навіть для дорослих гриби вважаються важкими для перетравлення,а тут діти. Це просто жах.Дуже шкода дітей, важка втрата по необережності.Спічуваю батькам не дай Боже нікому такого горя.Царство небесне діткам".

Поліцейські Київщини закликають дорослих бути обачними та не допускати вживання грибів дітьми до 8 років взагалі. Також варто відмовитися від споживання дикорослих грибів та спорових, придбаних на автошляхах та стихійних ринках. Якщо ж Вам стало зле після вживання грибів, одразу телефонуйте на спецлінію "103".

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