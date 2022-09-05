В воскресенье, 4 сентября, в канадской провинции Саскачеван двое мужчин устроили резню. Об этом сообщает издание The New York Times.
В полиции назвали имена подозреваемых - это Дэмиен и Майлз Сандерсоны. Предполагается, что жертв преступлений может быть больше.
Все жертвы были обнаружены в 13 разных местах, в том числе в общине канадских индейцев кри Джеймс Смит и деревне Уэлдон. Оба преступника вооружены и опасны. По предварительным данным, они скрылись с места преступления на чёрном автомобиле Nissan Rogue.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал нападения "ужасающими и душераздирающими". А министр общественной безопасности страны призвал жителей Саскачевана оставаться в укрытиях, так как по всей территории провинции ищут нападавших.
Двое подозреваемых остаются на свободе и вероятно находятся в Реджайне, заявил начальник городской полиции Эван Брей.
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