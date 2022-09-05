Так, по данным украинского синоптика Натальи Диденко, 5 сентября в течение дня температура воздуха будет сдержанной: прохладнее на востоке и севере +15+19 градусов, теплее на западе и юге +17+24 градуса, в центральной части — умеренно тепло +16+20 градусов.
Ночь будет холодная, ожидается +7+12 градусов, в северных областях и на северо-востоке +4+9 градусов.
На Полтавщине и в Черкасской области прогнозируются дожди.
На остальной территории Украины - сухо и немного облачно.
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В Киеве 5 сентября ожидается солнечная красивая погода с максимальной температурой воздуха около +18 градусов. Ночью, вечером, утром столбики термометров будут опускаться до +7+11 градусов.
Метеорологи отмечают, что осень стартует в Украине с дождей, а вот уже через несколько дней почти во всех областях снова засияет яркое солнышко, а воздух прогреется до 29 градусов.
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Также сообщалось о трагической гибели 17-летнего парня, который дотронулся до российского кассетного боеприпаса.
Кроме того, Politeka.net писала, что трагическое продолжение получила история со штурмом кафе.