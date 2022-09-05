Взрыв совершил террорист-смертник. Целью атаки, по данным афганских СМИ, была группа студентов в очереди за визами.
Теракт у консульского отдела Посольства рф в Кабуле произошёл в момент, когда сотрудник отдела вышел, чтобы зачитать список ожидавших в очереди на визу.
Точное количество жертв и пострадавших уточняется. По предварительным данным, число погибших может достигать 20 человек.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
Взрыв на выставке в Чернигове: стало известно, кого задержали после несчастья
Уже этой осенью: Шмыгаль сообщил благую весть украинцам
Карусель с людьми упала с высоты 15 метров, много пострадавших: подробности и кадры с места ЧП
53-летняя Лопес в ярком сарафане изумила помолодевшим видом после свадьбы: "Счастливая жена"
Тем временем на Афганистан обрушилось стихийное бедствие: землетрясение на северо-востоке страны унесло жизни по меньшей мере восьми человек в понедельник рано утром, и число жертв может возрасти.
По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение магнитудой 5,3 произошло ранним утром недалеко от восточного города Джелалабад.
Напомним, ранее сообщалось о трагедии в киевском метрополитене – погиб мужчина.
Также сообщалось о трагической гибели 17-летнего парня, который дотронулся до российского кассетного боеприпаса.
Кроме того, Politeka.net писала, что трагическое продолжение получила история со штурмом кафе.