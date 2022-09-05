Взрыв совершил террорист-смертник. Целью атаки, по данным афганских СМИ, была группа студентов в очереди за визами.

Теракт у консульского отдела Посольства рф в Кабуле произошёл в момент, когда сотрудник отдела вышел, чтобы зачитать список ожидавших в очереди на визу.

Точное количество жертв и пострадавших уточняется. По предварительным данным, число погибших может достигать 20 человек.

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Тем временем на Афганистан обрушилось стихийное бедствие: землетрясение на северо-востоке страны унесло жизни по меньшей мере восьми человек в понедельник рано утром, и число жертв может возрасти.

По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение магнитудой 5,3 произошло ранним утром недалеко от восточного города Джелалабад.

Напомним, ранее сообщалось о трагедии в киевском метрополитене – погиб мужчина.

Также сообщалось о трагической гибели 17-летнего парня, который дотронулся до российского кассетного боеприпаса.

Кроме того, Politeka.net писала, что трагическое продолжение получила история со штурмом кафе.