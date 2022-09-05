Останки, по меньшей мере, двух убитых оккупантами граждан обнаружили в одном из гаражей Бучи Киевской области.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.

По его словам, при отработке в гаражном боксе обнаружили останки сожженных людей.

«Помещение гаража тоже полностью выгорело. По свидетельству местных жителей, во время враждебной оккупации русские военные убили здесь несколько мирных лиц. На месте преступления правоохранители обнаружили 2 цепочки, крестик, шестиугольную звезду, заколку и 3 ключа на металлическом держателе», - сообщил Небитов, опубликовав также фото с места страшного преступления.

Правоохранители просят, если вы узнали вещи и располагаете информацией о погибших, звонить на спецлинию «102».

Напомним, ранее сообщалось, что россияне расстреляли под Киевом целую семью. Чудом выжили только бабушка с маленькой внучкой.

Также Politeka.net писала, что в Сети показали, каким был Мариуполь до оккупации и вспомнили о плохом знаке накануне полномасштабного военного вторжения.

Кроме того, стало известно о новой трагедии на Киевщине, жертвами которой стали две сестры 18 и 9 лет и их маленький братик.