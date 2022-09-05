Причиной трагедии стало то, что девушка не соблюдала технику безопасности, прыгая с парашюта, пишет Sky news.

21-летняя Таня Пардази, которая имела более 100 000 подписчиков на TikTok, погибла 27 августа во время своего первого одиночного прыжка после прохождения курса. Известно, что Таня погибла при прыжке с высоты 4000 футов.

В парашютном центре эту трагедию объяснили тем, что их ученица "слишком быстро выпустила вращающийся основной парашют на малой высоте без времени или высоты, необходимых для надувания резервного парашюта".

Также в заявлении подчеркнули, что ее «будет не хватать среди новых друзей и коллег-прыгунов», а эта трагедия сильно повлияла на команду, работавшую над программой обучения студентов более 50 лет.

"RIP, леди", "Очень грустно", - пишут пользователи соцсетей

Напомним, ранее сообщалось, что аттракцион с людьми упал с большой высоты. Момент попал на видео.

На днях похожее несчастье произошло в Чехии – там карусель с людьми упала с 15-метровой высоты.

Инцидент произошел в Гавиржове, в результате которого пострадали не менее 17 человек.

После падения аттракцион продолжал вращаться.

Ранее в августе в итальянской Тоскане колесо обозрения попало под удар стихии. Штормовой ветер с такой силой раскрутил кабинки, словно это мельница. Очевидцы сняли, как ветер отрывал и швырял части атаракциона.

Сообщалось также о взрыве на выставке в Чернигове, в результате которого пострадали дети.