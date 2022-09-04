Щонайменше 17 людей, серед яких діти, постраждали внаслідок аварії з великою ланцюговою каруселлю у Гавіржові в Чехії.

Аварія сталася у суботу, 3 вересня, близько 15:15 у центрі міста. Про це повідомляє видання České Noviny.

Це була екстремальніша версія ланцюгової каруселі. Конструкція з сидіннями височіла над центральною колоною на висоту близько 15 метрів. У міру спуску обертання мало закінчитися, але цього разу все пішло не за планом. Поліція повідомила, що люди зазнали травм, коли атракціон впав на землю, але продовжував обертатися.

#Neurona 🎡 Al menos 17 personas resultaron heridas este sábado tras la caída de un carrusel de 15 metros de altura en la ciudad de Havirov, República Checa, informan medios locales. Según los reportes, la atracción siguió girando cuando ya había caído. pic.twitter.com/XDAi8uPIcT — NeuronaSV (@NeuronaSV) September 4, 2022

На місце прибуло п'ять бригад швидкої медичної допомоги. 14 постраждалим надала допомогу швидка, ще троє прибули до лікарні своїм ходом. Двоє людей отримали серйозні травми, але їх життю нічого не загрожує. В інших постраждалих травми легкого та середнього ступеня тяжкості.

Поліція виявила, що з атракціоном виникли проблеми ще у п'ятницю. Тому вони шукають свідків та записи з камер.

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