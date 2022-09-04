Аварія сталася у суботу, 3 вересня, близько 15:15 у центрі міста. Про це повідомляє видання České Noviny.
Це була екстремальніша версія ланцюгової каруселі. Конструкція з сидіннями височіла над центральною колоною на висоту близько 15 метрів. У міру спуску обертання мало закінчитися, але цього разу все пішло не за планом. Поліція повідомила, що люди зазнали травм, коли атракціон впав на землю, але продовжував обертатися.
На місце прибуло п'ять бригад швидкої медичної допомоги. 14 постраждалим надала допомогу швидка, ще троє прибули до лікарні своїм ходом. Двоє людей отримали серйозні травми, але їх життю нічого не загрожує. В інших постраждалих травми легкого та середнього ступеня тяжкості.
В ОП заговорили про перемовини та коли буде підписано мирний договір з рф: "Якщо дозволити росії..."
Трагічно обірвалися життя 15-річної дівчинки та її тата на Одещині: у поліції показали кадри з місця НП
"Нашій артилерії буде абсолютно байдуже": чому масова мобілізація не допоможе росії
"Все пропало, нас кинули": Віталій Кім розкрив, яка зараз ситуація на Херсонщині
Нову заборону введуть в Україні, в Мережі радіють після рішення Ради: "Нарешті!"
Поліція виявила, що з атракціоном виникли проблеми ще у п'ятницю. Тому вони шукають свідків та записи з камер.
Нагадаємо, раніше повідомлялось про трагедію в київському метрополітені – загинув чоловік.
Також повідомлялось про трагічну загибель 17-річного хлопця, яки торкнувся російського касетного боєприпасу.
Крмі того, Politeka.net писала, що трагічне продовження отримала історія зі штурмом кафе.