Как сообщила комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоганссон, решение должно вступить в силу 12 сентября.

«Такая страна, как россия, ведущая агрессивную войну, не должна претендовать на упрощение визового режима до тех пор, пока она продолжает свою разрушительную внешнюю политику и военную агрессию в отношении Украины... Граждане россии больше не будут пользоваться привилегированным доступом к ЕС и столкнутся с более продолжительным , более дорогим и более сложным процессом получения визы", – говорится в сообщении ЕК.

Итак, согласно решению Еврокомиссии, после отмены соглашения россиян ждут такие изменения: визовый сбор вырастет до 80 евро, ждать визы придется до 6 месяцев, долгосрочных и многократных виз не будет или будет значительно меньше, а "шенген" начнут выдавать на даты поездки.

Россияне с многократной визой смогут по-прежнему въезжать в ЕС до истечения их срока действия.

Добавим, что стало известно, что Европейская комиссия определила два возможных варианта ограничения цены на российский газ после очередного сокращения поставок голубого топлива в Европу российским «газпромом».

Так, первый вариант будет включать ограничение цены на импортируемый газ из России, тогда как второй предполагает создание административных зон ценообразования для наиболее пострадавших стран ЕС, которые будут называться "красными зонами".

Напомним, ранее стало известно о скандале в самолете – россиянка ударила ребенка из Украины.

Также сообщалось, что россияне придумали, кого можно привлечь на войну.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне не прочь начать новые "спецоперации" после Украины.