В резонансном дел о нападении 16-летних девушек на одноклассницу в Киеве новый жесткий поворот.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию, девушкам грозит не один год лишения свободы.

По словам полицейских, накануне нападения между девушками возникла словесная ссора, в ходе которой двое из них решили наказать подругу – сначала брызнули баллончиком в лицо, а после нанесли телесные повреждения.

Отец пострадавшей девочки обратился в полицию. Впоследствии правоохранители обнаружили в сети Интернет видео инцидента, что позволило квалифицировать действия злоумышленниц по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство, совершенное группой лиц.

Оказалось, что все участницы конфликта учатся в одном учебном заведении.

«Известно, что накануне потасовки между девушками неоднократно возникали словесные конфликты. Во время очередного выяснения отношений две подруги унижали и травили одноклассницу, толкали ее, после чего брызнули в лицо баллончиком и избили. Очевидцы инцидента снимали действия девушек на видео, которое впоследствии разместили в социальных сетях», – рассказали в полиции.

Теперь следователи по согласованию с окружной прокуратурой готовят материалы для уведомления девушек о подозрении. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком до четырех лет.

Добавим, что в это время пользователи соцсетей высчитали страницы нападающих.

«Прославилась, молодец. Ходи оглядывайся теперь, судя по комментариям вы, обезьяны, теперь все знаменитые... А Дарницкий он такой...смотришь и бумеранг прилетит...вам в колонии сидеть, а не среди детей ходить», «Бес, а не человек» , «Доигралась», «Сильно смелые бить одну толпой? Что за парни у вас, что не могли вас унять. Позорище. Весело тебе было? Повеселитесь в колонии», «Быдло», «Вы попали», «Родителям не стыдно за такую ​​дочь? Ты ответишь всего» - пишут пользователи Instagram.

Также известно, что одна из участниц конфликта принесла извинения девушке.

"Я понимаю что мы наделали ужас, искренне извиняюсь, никто не думал что так получится, Соня извини мне пожалуйста умоляю, я понимаю что это ужасно", - заявила девушка.

В свою очередь, пользователи соцсетей не верят в искренность таких заявлений.

«Какое извини??? Эти мрази полностью осознавали что они делают. А когда запахло жареным сразу извиняться. По полной программе, чтобы урок на всю жизнь был», «Не думаю что это искренне, просто не хотят проблем, а будут продолжать делать так же. Знаю их», «От прощения легче только ей … Публично унизить, избить вместе, еще и ногами в лицо?! Такие еще и заставят пострадавшую не иметь претензий… просто ужас…», - комментируют украинцы «раскаяние» участницы драки.

Напомним, ранее сообщалось о трагической гибели 21-летней звезды Tik Tok.

Также сообщалось о трагической гибели двух сестер и их маленького братика в Киевской области.

Кроме того, Politeka.net писала о трагедии в киевском метрополитене, жертвой которой стал мужчина.