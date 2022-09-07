Стратегия "Возьмем Киев за три дня" окончательно сдана в утиль, но ей на смену пришла новая.

Об этом сообщил российский политтехнолог, кандидат политических наук Аббас Галлямов.

По его словам, новая стретия заключается в лозунге «Заморозим Европу за три дня».

«Вместо армии - теперь газовые трубы и магистральные нефтепроводы, вместо Шойгу - Миллер и Токарев. Новая концепция имеет все шансы оказаться столь же провальной, что и предыдущая, но она хотя бы даст Путину столь важную для него сейчас передышку», - заявил Галлямов.

Политтехнолог омтетил, что время «передышки» Путин может использовать для того, чтобы что-то опять обещать и о чем-то делать заявления. Также «можно снова делать вид, что все идет по плану».

«На самом деле, передышка эта окажется относительной, а процессы эрозии базы режима будут идти всё быстрее и быстрее. Разочарование по итогам крушения очередного плана тоже окажется сильнее, чем сейчас», - предрекает Галлямов.

По его мнению, уже весной тема преемника главы Кремля «встанет в полный рост».

Добавим, что тем временем стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон призвал граждан сократить потребление энергоресурсов на 10% в ближайшие месяцы, чтобы избежать рисков отключений этой зимы на фоне усиления напряженности в отношениях ЕС с Россией

«Лучшая энергия – это та, которую мы не потребляем», – заявил глава Франции.

Макрон не исключает, что придется рассмотреть возможность принудительной экономии энергопотребления, если добровольных усилий будет недостаточно.

Также стало известно, что в Швейцарии будут сажать на 3 года тех, кто захочет нагреть свои дома до температуры выше 19 градусов.

Об этом сообщил пресс-секретарь департамента экономики Маркус Спурндли. Это будет считаться нарушением правительственных директив при нехватке газа в стране.

В свою очередь Еврокомиссия предлагает ограничить цену на российский газ, установив ее на уровне 50 евро за мегаватт-час. Как сообщает Politico, предлагается также система распределения газа среди стран в случае чрезвычайных ситуаций.

Сейчас законтрактованный газ на месяц вперед в Нидерландах, именно эти контракты являются образцовыми для всей Европы, стоит около 218 евро за мегаватт-час. Стоимость ноябрьского контракта – 234 евро/МВт.

Напомним, в российских пабликах нарастает паника из-за контрнаступления ВСУ.

Также сообщалось, что Путин может получить выгоду от визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Кроме того, Politeka.net писала о сроках разгрома российской армии на Херсонщине.