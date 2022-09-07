Украина должна сделать все возможное, чтобы после поражения российской федерации у них снова не возникло желания на кого-то нападать. Об этом в интервью LB.ua заявил секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов.

По его словам, война в Украине не будет длиться годами, но и на быструю и легкую победу рассчитывать украинцам не стоит.

"Я хотел бы не согласиться, что годы-годы-годы мы будем бороться с этим агрессором. Я более оптимистичен в этом случае, у меня свой прогноз, как это должно закончиться. Я очень осторожно к этому отношусь. Я говорю, что раз – это будет непростая война, два – победа будет за нами, три – не будет быстрой победы, но это точно не годы", — сказал он.

Кроме того, Алексей Данилов отметил, что Украина должна сделать так, чтобы у россии после поражения в нашей стране снова не возникло желания на кого-то нападать.

"Мы должны сделать так, чтобы после нашей победы у них вообще не было желания, не было зубов во рту кого-нибудь покусать, не только нас. И мы это обязательно с вами сделаем, тогда будем более спокойны", — заверил Данилов.

Ранее мы сообщали, что в российских милитаристских пабликах царят панические настроения из-за ситуации в Балаклее, на юге Харьковской области. Об этом сообщил политический консультант, офицер первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна Тарас Березовец. "Они уверяют, что в ходе контрнаступления ВСУ оккупационная группировка РФ оказалась в окружении. В Балаклее, предварительно, в окружение попал спецназ МВД России из Самары и Башкирии", - сообщил Березовец.

Напомним, "Теперь официально": в Минобороны решили, запрещать ли женщинам выезд за границу, детали нового приказа.

Как сообщала Politeka, У Кремля новая стратегия после провала "возьмем Киев за три дня", в чем она заключается: "Вместо армии...".

Также Politeka писала, что Дела в армии рф хуже, чем считалось до сих пор: наступательные операции ВСУ открыли новые проблемы оккупантов.