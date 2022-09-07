Лидер страны-агрессора путин разваливает россию собственными действиями.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью LB.ua.

По словам Данилова, об этом свидетельствуют данные специсследований, которые непосредственно спецслужбы России проводят на своей территории.

"Там начались процессы, которые уже не устраивают руководство россии. Они начались не сразу – не в марте, не в апреле, а вот два месяца как начали набирать обороты. В исследованиях есть территории, которые уже готовы освобождаться от того колониального состояния. У нас есть первая, скажем так, десятка этих регионов. Мы понимаем, кто будет, условно говоря, в авангарде всех процессов", – отметил Данилов.

Среди таких он на первом месте назвал Татарстан, а на втором Ичкерии, которая "обязательно будет свободной".

Данилов подчеркнул, что о недовольстве жителей вышеупомянутых территорий знают и россияне и другие регионы.

Он объяснил, когда такие настроения там начнут расти, это может привести к развалу рф.

"Причем Украина в этом практически физически не участвует, то, что делает путин, он сам своими действиями разваливает рф", – добавил секретарь СНБО.

Напомним, в российских пабликах нарастает паника из-за контрнаступления ВСУ.

Также сообщалось, что Путин может получить выгоду от визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

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