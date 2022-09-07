Война, которую россия развязала в Украине будет продолжаться и в 2023 году, а нынешняя ситуация на фронте не укладывается в рамки ни блицкрига, который планировал путин, ни других войн в ХХІ веке. Об этом идет речь в статье главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и первого заместителя председателя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности генерала Михаила Забродского для издания "Укринформ".

Аналирзуя нынешнюю ситуацию на поле боя, украинские генералы считают, что боевые действия продолжаться и в следующем году. При этом они допускают разные сценарии развития событий на передовой. По мнению Залужного и Забродского, россияне имеют "определенные оперативные перспективы" на Изюмском и Бахмутском направлениях. Конечной целью таких действий может быть полная оккупация Донецкой области. При этом росские также рассматривают и более "привлекательные" сценарии, в частности наступление на Запорожском направлении. Тогда оккупанты откроют путь для потенциального захвата Запорожья и Днепра. В таком случае Украина может потерять контроль над значительной частью Левобережья.

Кроме того, по словам Залужного и Забродского в этой статье, также не стоит исключать сценария, в котором кремль сделает попытку снова наступать на Киев. И если такая попытка будет, то она будет совершаться с территории Беларуси.

Украинские воины могут кардинально изменить оперативную ситуацию на фронте. Залужный и Забродский назвали единственный метод.

"Единственным путем кардинального изменения стратегической ситуации, безусловно, является нанесение ВС Украины в течение кампании 2023 года нескольких последовательных, а в идеальном случае – одновременных контрударов. Лишним является акцентировать внимание отдельно на их чисто военном, а также политическом и информационном значениях. В то же время, вопрос их организации и осуществления требует большего внимания", - пишут генералы.

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