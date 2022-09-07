Сокрушительные удары по авиабазам в оккупированном русскими Крыму, в частности по аэродрому "Саки" – дело рук Вооруженных сил Украины. Главной целью этой атаки украинских военных было приблизить россиянам осознание войны и ее цену. Об этом заявили главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и первый заместитель председателя оборонного комитета Совета Михаил Забродский в общей статье для издания "Укринформ".
Украинские генералы считают, что буквальный перенос боевых действий, в частности мощных взрывов, на территорию оккупированного россией Крыма обеспечил россиянам острое ощущение войны.
"Убедительным примером правильности такого подхода в текущем году являются успешные усилия ВС Украины по физическому переносу боевых действий на временно оккупированную территорию АР Крым. Речь идет о серии успешных ракетных ударов по крымским авиабазам противника, прежде всего – по аэродрому "Саки", – говорится в статье.
Залужный и Забродский также намекнули, что ВСУ не будут останавливаться на достигнутом успехе, и продолжат достигать поставленных целей, в том числе и в следующем году.
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"Задача ВС Украины на 2023 год – сделать для россиян и на других оккупированных территориях эти ощущения более острыми, естественными и вполне ощутимыми, несмотря на значительное расстояние до целей", – отметили генералы в статье.
Напомним, 9 августа в оккупированном Крыму прогремели взрывы в районе российской военной авиабазы в Новофедоровке Сакского района. В Минобороны РФ тогда заявили, что "бавовна" на аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму якобы связана с детонацией боеприпасов. В свою очередь, в Министерстве обороны Украины посоветовали россиянам соблюдать правила пожарной безопасности, в частности, не курить в неустановленных местах.
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