Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, комментируя изменения на фронте.

«Генштаб Украины пока не называет населенные пункты, где сегодня наметились успехи у наших военных. Но если обсуждать российские паблики, где описывают не успехи у российских военных, то "не успехи" не подходящее словосочетание. Больше подходит "надвигающаяся катастрофа"», - подчеркнул Арестович.

Также представитель ОП отметил, что сам факт крупных проблем противника в Харьковской области сигнализирует о том, что второй фронт активно развивается.

«Если верить российским военкорам, которые пока не получили единой линии информационного поведения, их изюмская группировка может попасть в оперативное окружение. Со штабом, генералами и техникой. Есть у нас ещё не закрытый гештальт с лета 2014-го года. Излюбленное слово российской пропаганды "котёл", возможно, придётся примерить на себя», - предположил советник главы ОП.

По его словам, в окружении могут оказаться до 20 тысяч российских военных.

Арестович также обратил внимание на панику оккупантов, которые сообщают, что на Харьковщине начались "страшные" бои, рашисты уже попали в окружение, а ВСУ прошли вглубь и даже перерезали важную трассу.

«Страшные вещи рисуют. Чуть ли не попадание изюмской группировки в окружение, со всеми штабами и прочим-прочим... Они кричат, что очень плохо все», - отметил Арестович.

Добавим, тем временем аналитики американского Института изучения войны утверждают, что украинские силы продвинулись по меньшей мере на 20 км вглубь оккупированной рф территории к северу Изюма, в сторону Купянска.

Напомним, россия после Украины может напасть на еще одну страну - названы сроки.

Также сообщалось, что в российских пабликах нарастает паника из-за контрнаступления ВСУ.

Кроме того, Politeka.net писала о сроках разгрома российской армии на Херсонщине.