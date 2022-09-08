Полицейские Киевской области установили мужчину, который причастен к надругательству над могилами украинских защитников в Белой Церкви.
Об этом сообщают в региональной полиции.
По данным правоохранителей, акт вандализма был зафиксирован в конце августа. В полицию заявили, что на Сухоярском кладбище кто-то изуродовал могилы украинских защитников на Аллее Славы.
Участковые офицеры полиции установили личность вандала. Им оказался 42-летний уроженец Херсонской области. Нарушитель задержан.
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Он утверждает, что в тот вечер находился под алкоголем и несколько раз упал на места захоронений, когда возвращался домой.
"В алкогольном опьянении был. Хотел удержаться, падал, помню. Один крест я сломал. Я направлялся к себе домой", - рассказал сотрудникам полиции задержанный мужчина.
По факту мелкого хулиганства на мужчину составили административный материал.
Напомним, на поиски отца с 8-месячным сыном бросили все подразделения полиции Киевщины.
Также сообщалось, что тела двух мужчин вытащили из колодца в Одесской области.
Кроме того, Politeka.net писала, что оборвалась жизнь известного зоозащитника из Одессы.