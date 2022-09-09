На одной из брошенных позиций оккупантов в Харьковской области украинские защитники обнаружили необычное сооружение.

Так, в лесополосе россияне решили в первую очередь жить в комфорте, а потому соорудили «офицерскую баню».

«Вряд ли вы догадаетесь, что это за сооружение. Жил тут столяр и построил он тут баню. Тут пеленки... баня офицерская…», - рассказывает автор видео, демонстрируя, ведра, коробки из-под оружия и даже банную шапочку.

Добавим, что в Сети растет количество кадров, снятых на брошенных позициях оккупантов.

Российские захватчики в такой спешке бегут от ЗСУ, что оставляют не только ящики с боеприпасами и технику, но и личные вещи – спальники, сухпайки и посуду.

Так, на одной из позиций украинские защитник даже обнаружили предсмертную записку, написанную мобилизованным из так называемой «ЛНР». В своем последнем послании к жене мужчина пишет, что их бросили, как пушечное мясо, размышляет, что даже не успел пожить нормально и просит передать сыну, когда тот подрастет, что папа очень хотел вернуться домой.

Тем временем главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что за последние несколько дней ВСУ освободили от оккупантов более 1000 кв. км.

"Более 1000 кв. км освобождено от оккупанта в последние несколько дней. Нам очень тяжело, но мы продвигаемся вперед. Благодарны согражданам, которые помогают и ждут нас", - заявил Залужный.

Добавим, что по некоторым данным ВСУ уже на подходе к Купянску - почему этот город настолько важен стратегически.

Также напомним, что люди на освобожденных территориях встречают ВСУ со слезами счастья.