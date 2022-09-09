Как сообщает Politeka.net со ссылкой на начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрея Небытова, страшная находка была обнаружена в селе Мощун.

«На земельном участке недалеко от леса наши полицейские нашли присыпанный землей череп», - заявил Небытов.

По его словам, останки принадлежат человеку, убитому российскими оккупантами.

«При осмотре установили, что кости черепа имеют повреждения, которые могут указывать на то, что человека казнили… К сожалению, мы до сих пор продолжаем находить тела убитых оккупантами граждан. 1360 тел погибших во время активных боевых действий в Киевской области уже обнаружили по состоянию на 9 сентября», - рассказал Небытов.

В настоящее время останки направили на судмедэкспертизу.

Напомним, ранее Небытов сообщал, что останки по меньшей мере двух убитых оккупантами граждан обнаружили в одном из гаражей Бучи. Людей казнили, а их тела сожгли.

Ранее сообщалось, что россияне расстреляли под Киевом целую семью. Чудом выжили только бабушка с маленькой внучкой.

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