Один из способов информационной работы с врагом на местности, где нет интернета – это запуск агитационных снарядов.

Об этом, как пишет Politeka.net, заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, перед тем как продвигаться вперед, наши защитники передают «привет» российским оккупантам и дают последнюю возможность сдаться в плен.

"Иначе на украинской земле их ждет только смерть", – рассказала Маляр.

Тем временем благодаря австралийским Bushmaster ВСУ вышли на реку Оскол.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Министр отметил, что ради защиты свободы австралийские бронетранспортеры объехали полмира от Австралии до Украины.

"Благодаря Bushmaster украинская армия вышла на реку Оскол и продолжает увольнять Харьковскую область", - заявил Резников.

For the sake of protecting Freedom, it traveled half the world, from the 🇦🇺 to the 🇺🇦. 19,300 km across the Indian Ocean.

Sept2022.Thanks to "Bushmaster" #UAarmy came to the Oskil river & continue to liberate Kharkiv region.

Thank you to @RichardMarlesMP @AmbVasyl & all 🇦🇺 people pic.twitter.com/UnI0cSbAUu — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 11, 2022

Добавим, что также стало известно, что российские захватчики пытаются разными маневрами вернуть утраченное положение на юге.

Об этом сообщил спикер оперативного командования Юг Владислав Назаров.

Он отметил, что российские оккупанты ведут воздушную разведку. Противник также продолжает наносить удары по позициям украинских подразделений. Также он пытается принимать меры по восстановлению утраченного положения.

Напомним, в уволенных городах ВСУ встречают со слезами счастья.

Также сообщалось, что министр Резников признал свою ошибку.

Кроме того, Politeka.net писала, что кафиры вывезли из россии учителей и забыли о них.