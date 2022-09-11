Міністр оборони України Олексій Резніков зізнався, що не вірив у цинічне та нещадне бомбардування мирних українських міст військами путіна. Він вірив, що російські "не настільки закінчені", але помилився. Про це глава оборонного відомства зізнався в інтерв'ю "РБК-Україні".

За словами Резнікова, він визнає свою помилку і пообіцяв більше подібних припущень не робити.

"Мені не соромно сказати, що я висловлював серйозне припущення, з яким я серйозно помилився, коли казав, що я не вірю, що Путін бомбардуватиме українські цивільні міста. І я кажу, що я помилився, бо я не вірив, що вони настільки "кончені" в тому "оркостані", що вони настільки будуть незадоволені та роздратовані, що українці, особливо російськомовна частина населення на Сході України – Харківщина, Волноваха, Маріуполь – не зустрічатимуть їх з квітами, а чинитимуть опір", – заявив міністр.

Глава Міноборони України впевнений, що путін знищує "Градами" та "Смерчами" мирні міста України, вважаючи це помстою.

Раніше ми писали, що секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов заявив, що Україна має позбавити Росію навіть бажання нападати на своїх сусідів, особливо так, як це сталося з нашою країною. А Збройні сили України під час свого контрнаступу зупиняться там, де закінчуватимуться інтереси української сторони.

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