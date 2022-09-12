За прошедшие сутки Силам обороны удалось вытеснить врага из более чем двадцати населенных пунктов, проводится взятия их под полный контроль и стабилизационные мероприятия.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.

Так, сообщается, что после удачных действий, предпринятых Силами обороны на Херсонском направлении, враг понес значительные потери в живой силе.

"По имеющейся информации, 810 отдельная бригада морской пехоты (пункт постоянной дислокации город Севастополь) потеряла почти 85% личного состава. У остальных военнослужащих крайне низкое морально-психологическое состояние они массово отказываются от возвращения в зону ведения боевых действий", - сообщили в Генштабе.

Между тем, продолжается освобождение населенных пунктов от российских захватчиков в Харьковской и Донецкой областях.

Так, в ходе отступления русские войска спешно бросают свои позиции и убегают вглубь временно занятых территорий или на территорию Российской Федерации. Так, за минувшие сутки, оккупанты вывезли награбленное у местных жителей имущество и транспортные средства из населенных пунктов Большой Бурлук и Двуречная Харьковской области.

Как сообщают в Генштабе ВСУ, в Луганской области российские военные с семьями покинули Сватово. В городе остались только военнослужащие так называемой "народной милиции" из числа местных жителей.

Также сообщается, что тяжелые бои продолжаются. Так, силы обороны отразили атаки противника неподалеку от Майорска и Красногоровки. В районах Николаевки Второй и Зайцевого бои продолжаются.

Напомним, в Минобороны рассказали о важном нюансе контрнаступления, о котором мало кто знает.

Также сообщалось, что министр Резников признал свою ошибку.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты вывезли из россии учителей и забыли о них.