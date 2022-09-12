Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Киевской области, в полицию с сообщение об исчезновении Софии обратилась ее мама. Женщина рассказала, что дочь поздно вечером 11 сентября вышла из дома и не вернулась.
По словам правоохранителей, в поисках девушки принимают участие все подразделения полиции Киевской области, в том числе работники Фастовского районного управления полиции, уголовная полиция, ювенальная превенция, кинологи.
На вид Софии 17 лет, рост 160 см, среднего телосложения, волосы черные, длинные, прямые, лицо овальное, глаза серо-зеленые. Была в короткой куртке черного цвета, черных брюках и белых кроссовках.
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«Если вы владеете любой информацией о местонахождении девушки, просим сразу сообщать на спецлинию "102"», - призывают правоохранители.
Напомним, ранее сообщалось о семейном конфликте, после которого 27-летний житель Киевщины схватил своего 8-месячного сына и скрылся в неизвестном направлении. Горе-отца и малыша искали всю ночь.
Также сообщалось о страшной находке в Киевской области – обнаружили останки еще одной жертвы российских оккупантов.
Кроме того, Politeka.net писала, что россияне расстреляли под Киевом целую семью. Чудом выжили только бабушка с маленькой внучкой.