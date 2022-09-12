Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Убегая, россияне не занимаются массовым мародерством, загружая на машины отобранные у украинцев генераторы, телефоны, компьютеры.
Грабя школы, оккупанты выносят даже турники и спортивные снаряды. А вот тела своих соотечественников наоборот – бросают.
«В одном из сел рашисты угнали автобус и бросили через 6 километров. В нем обнаружено 36 тел оккупантов», - сообщили в украинской разведке.
Между тем личному составу подразделений так называемой «ДНР», которые недавно дислоцировались в Изюме, пришлось отступить на 60 километров от города из-за отсутствия пополнения боекомплекта и топлива.
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«Их родственники в шоке от рассказов о наступлении Украины, поскольку в российских СМИ озвучивается обратная информация – об успешном наступлении рашистов», - подчеркнули в разведке.
Добавим, что глава Харьковской ОВО Синегубов сообщил, что на отдельных участках фронта защитники Украины уже вышли к государственной границе с Россией.
Напомним, что только за минувшие сутки ВСУ уволили более 20 населенных пунктов.
Также сообщалось, как контрнаступление ВСУ изменило отношение мира к Украине и российской армии.
Кроме того, Politeka.net писала, что некоторые оккупанты пытаются выйти на переговоры, чтобы сложить оружие.