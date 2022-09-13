Российский диктатор владимир путин мог остаться без молодой жены едва ли не в первые же дни после свадьбы.

Об этом рассказал бывший российский банкир, который когда-то был другом путина Сергей Пугачев.

«Людмила сбежать от него хотела буквально на второй день после свадьбы. Что она мне говорила – это просто жесть. Что, собственно… ну что он странный человек в личной жизни», - рассказал Пугачев в интервью Дмитрию Гордону.

Пугачев также отметил, что путин «дорвался в свое время» и девушек ему буквально «таскали отовсюду».

«Хорошо быть президентом», - отметил бывший друг путина, добавив, что российского лидера сейчас окружают «разные люди, и это не секрет».

«Что называется по Фрейду», - добавил Пугачев.

Согласо официальной информации, с путиным Людмила познакомилась в Ленинграде на концерте Аркадия Райкина. Во время их романа путин скрывал, что является сотрудником КГБ. 28 июля 1983 года они расписались во Дворце бракосочетания, а свадьбу справили на невском речном трамвайчике.

Людмила Путина признавалась, что ее жизнь пошла под откос, когда муж стал президентом. В СМИ же ходили слухи, что Путин не был примерным семьянином и позволял себе оскорблять жену и даже проявлять к ней насилие, а также имел внебрачные связи. Кроме того, он буквально требовал подчинения во всем.

6 июня 2013 года Людмила и путин публично объявили о том, что они решили расторгнуть свой брак по обоюдному согласию.

в январе 2016-го Людмила вышла замуж за бизнесмена и руководителя Центра развития межличностных коммуникаций и издательского дома "Литературная учеба" Артура Очеретного, который моложе своей супруги на 21 год.

Напомним, оккупанты сбежали из еще одного города, но закрепляются на других позициях.

Также сообщалось, что путин готовится к новому этапу войны против Украины.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Москве путин открыл необычное сооружение и стал посмешищем.