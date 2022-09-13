В ближайшее время украинцы будут наблюдать снижение темпов контрнаступления и в какой-то момент должна наступить остановка. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube-канале. Он пояснил, что контрнаступление ВСУ будет невечным и нужно быть готовым, что его темпы скоро существенно снизятся.

"Невозможно наступать бесконечно. Так что общество должно быть к этому готово. Садясь на шпагат, главное не порвать штаны. Мы же растягиваем свои тылы. Представляете логистику: где расположен Купянск, а где была линия фронта, когда мы начинали наступление. Это нужно все перевезти туда – в район Купянска. Надо организовать там оборону, потому что Россия начинает потихоньку отходить от шока, и сейчас мы можем наблюдать некоторые попытки собрать какое-то войско для того, чтобы нанести контрудары", - отметил он.

Эксперт также пояснил, что войска, находившиеся в обороне на линии фронта, остались на своем месте. В наступление пошли резервные войска, и они развивают наступление.

"Поэтому нужно подтянуть основные силы, посадить их в оборону, вывести наши наступающие части из боя, перегруппировать их, восстановить их боеспособность, пополнить техникой, вооружением и личным составом, и тогда мы будем готовы ко второму этапу. Обычно так и делается", - обяснил Жданов.

Напомним, ВСУ продолжают контрнаступление: у Путина решили, надо ли объявлять всеобщую мобилизацию.

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