В Минобороны объяснили, почему ВСУ в Херсонской области продвигаются медленнее, чем в Харьковской.

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что есть причины, из-за которых контрнаступление украинских военных на Херсонском направлении продвигается медленнее, чем на Харьковском. Так, среди таких причин он назвал специфический ландшафт региона и привлечение российским военным командованием чеченских наемников, которые не позволяют оккупантам покидать свои позиции. Об этом Алексей Резников заявил в интервью изданию Financial Times.

При этом глава оборонного ведомства подчеркнул, что несмотря ни на что, Вооруженные силы Украины наносят значительные потери оккупантам на юге.

"Контрнаступление украинских военных на Херсонском направлении продвигается медленнее, чем на Харьковском, поскольку это сельскохозяйственный регион с ирригационными каналами, которые россияне могут использовать как оборонительные траншеи", – сказал Резников.

Кроме того, российское военное командование направило в Херсонскую область 1200 чеченских солдат. Их используют для того, чтобы не дать российским военным покидать свои позиции.

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