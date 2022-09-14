Каждая победа стоит тысячи жизней и украинцы должны помнить об этом.

Об этом пишет краматорский журналист – Алексей Ладыка.

"Это - Маша, ей восемь лет. Она плачет над гробом своего отца, Артема Синельника - краматорчанина, который служил в Нацгвардии и погиб под Волоховым Яром во время контрнаступления украинских сил в Харьковской области.

Мы все радуемся, когда наши войска освобождают наши земли от оккупантов – и это правильное чувство. Но в это же время кто-то плачет, потому что потерял отца, мужа или сына, кому сейчас очень больно. Каждая победа стоит десятки, сотни, тысячи жизней. Давайте помнить о цене нашей свободы, чтобы не скатиться в победоносие и не стать такими как россияне с их "можем повторить".

Напомним, ВСУ продолжают контрнаступление: у Путина решили, надо ли объявлять всеобщую мобилизацию.

Как сообщала Politeka, в ОП уже заговорили о наступлении на Луганск и Донецк, первые подробности.

Также Politeka писала, что оккупанты сбежали из еще одного города, но закрепляются на других позициях: "Cтягивают остатки войск".