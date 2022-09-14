Об этом в разговоре со Sky News заявил маршал Королевских ВВС Британии в отставке, бывший генеральный директор Академии обороны и генеральный директор Объединенного стратегического командования по развитию вооруженных сил Эдвард Стрингер.
По его словам, существует надежда, что президент Украиины Владимир Зеленский окажется в положении, когда он сможет начать переговоры на выгодных условиях и, возможно, даже победить российское вторжение в Украину.
Говоря о возможных сроках завершения войны, Стрингер отметил, что это возможно и в этом году.
«Не хочется быть человеком, который говорит, что все закончится к Рождеству, но это возможно сейчас, когда может произойти крах российской вооруженной силы», - отметил маршал, добавив, что шансы у такого развития событий – 30%-40%.
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И это, по словам Стрингера, ставит под сомнение будущее Путина и всего путинизма.
«Запад должен сейчас очень сильно задуматься о том, как выглядит мир после Путина», - отметил маршал Королевских ВВС.
Отметим, тем временем президент Зеленский прибыл в деоккупированный Изюм на Харьковщине.
Также стало известно, что бойцы ВСУ взяли под огневой контроль почти всю Херсонскую область. Как сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, наши военные продолжают двигаться вперед и оттеснять оккупантов
Также сообщалось о сценариях развития событий после разгрома путинской армии на Харьковщине.
Кроме того, Politeka.net писала, что в Балаклее обнаружили піточную, в которой окккупанты издевались над украинцами.
Напомним также, что россияне отменили отправку новых подразделений в Украину.