У звільненій від російських окупантів Балаклії, що на Харківщині виявили концтабори, в яких рашисти утримували та катували місцевих жителів. Один із них був у підвалі місцевого відділення поліції, а зверху у будівлі росіяни організували свій штаб.

Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов.

Судячи з кадрів, які опублікували з місця події, окупанти утримували в'язнів у нелюдських умовах.

"У нещодавно окупованій Балаклії, у відділенні поліції рашисти організували штаб. Але це не найгірше – там же, у підвальних приміщеннях відділу та у будівлі навпроти рашисти зробили в'язницю та тортури для місцевих жителів", – повідомив Сергій Болвінов.

Він зазначив, що під час окупації росіяни завжди тримали в полоні щонайменше 40 людей, годуючи їх двічі на день кашами без нічого.

"Вони шукали через місцевих колаборантів тих, хто служив чи мав родичів в АТО. Також шукали людей, які допомагали українській армії знищувати рашистів. А у разі, коли вони звільняли багато людей, а нових не було – хапали людей просто на вулиці біля відділу поліції ", - розповів Болвінов.

За його словами, один чоловік просидів у такій "в'язниці" 46 днів – окупанти знайшли фото його брата у військовій українській формі.

"За словами свідків, їх катували по-різному. Всі тортури описувати не буду, скажу лише, що "найлегше" – коли били струмом. Також, у слідчих є інформація про вбитих мешканців міста. Про загиблих відомо, що їх розстріляли на блокпостах росіяни в останній день окупації. Усі деталі пригоди ще з'ясовуються", - підсумував Сергій Болвінов.

Нагадаємо, Росіяни масово скасовують відправку нових підрозділів на війну: названо справжню причину.

Як повідомляла Politeka, "Врятувати не вдалося": раптово помер відомий російський пропагандист.

Також Politeka писала, що Іранські безпілотники вперше помітили в Україні: розвідка Британії з'ясувала, як рф їх використовує.