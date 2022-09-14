В оккупированном Луганске вспыхнул бунт с участием мобилизованных на войну против Украины мужчин и их родственников.

Как сообщают местные паблики, выжившие на Харьковском направлении "мобики" из так называемой «ЛНР» вернулись в Луганск, в пункт дислокации. Но вместо отпуска их вознамерились отправить обратно на фронт, но уже в «ДНР».

Однако родственников вояк это не устроило и они организовали протест.

По предварительным данным, на место ЧП тут же примчались «спецслужбы», однако протестующие толпой перевернули их транспорт.

Добавим, ранее стало известно, что в так называемой "ЛНР" уже почти не осталось мужского населения, потому что всех мобилизуют на фронт. Мужчин вылавливают на улицах и даже вытасивают из палат больниц. Об этом в Сети рассказала жена одного из "мобилизированных".

«"Сегодня моего мужа, который лежит на стационаре в больнице г. Алчевск, забрали на фронт. После капельницы его отпустили искупаться домой, на улице его задержали и, не слушая ничего, отправили в Белое (поселок Луганская область). Вместе с ним забрали парня с переломом кости пятки, который передвигается с палочкой, сейчас в Белом толпа людей с гипсами, переломами рук, ног и т.д", - писала женщина.

Ей ответили, что подобное отношение к людям – это и есть настоящее лицо русского мира.

«Хм. А когда в 2014 году сотрудничали с оккупантами, ложились перед украинской бронетехникой, проводили референдумы, вы о правах и законах не думали. Нет у вас прав, никаких. Все свои права и свободы вы променяли на "путин введи" и "независимость". А будете расплачиваться десятилетия. И вы, и ваши дети», «Хотели "русский мир" – получайте», - комментировали жалобы женщины пользователи соцсетей.

Также в Сети появилось видео, как в Луганске парня забирают на войну против Украины прямо из детского сада, куда он пришел за ребенком.

Напомним, стали известны сценарий, по которым могут развиваться события после разгрома путинской армии на Харьковщине.

Также сообщалось, что война в Украине может закончиться до Рождества.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне отменяют отправку на войну против Украины новых подразделений.