Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает украинская разведка. Согласно их данным, причина такого решения – массовые отказы личного состава участвовать в боевых действиях.

Так, военнослужащих 5 отдельной танковой бригады 36 армии (Улан-Удэ), которые пишут рапорты на увольнение из-за отказа продолжать участие в боевых действиях в Украине, увольняют со службы без учета каких-либо льгот (выслуга лет – год за три, статус ветерана и т.д. ).

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«Одновременно в подразделениях, участвующих в войне против Украины, наблюдается катастрофическая нехватка личного состава. С целью решения проблемы командованием оккупационными войсками решено существенно сократить время на реабилитацию военных после ранений и контузий. Раненым в госпиталях целенаправленно упрощают диагнозы, не проводят ранее запланированные операции и предлагают вернуться на войну в Украину», - рассказали в розведке, добавляя, что росийским врачам «рекомендуют» разрешать плановые хирургические вмешательства только по окончании войны или по прямому разрешению командира раненого.

К примеру, после разрыва барабанной перепонки уха и контузии, военнослужащего через 3 дня выписали из госпиталя. Официальный диагноз – отит. Оккупанту рекомендовали не простуживать ухо и отказали в операции.

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Поэтому, отменив отправку новых подразделений, оккупанты пытаются усилить свою группировку под временно оккупированным Херсоном за счет «наличных резервов».

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«Планируется передислоцирование 4 батальонов так называемых «кадыровцев». Но сейчас эти подразделения значительно недоукомплектованы. Большинство личного состава – не чеченцы, а наемники из беднейших регионов России», - сообщили в разведке.

Добавим, что на 14 сентября по официальным данным Генштаба ВСУ на украинской земле уже ликвидировано 53 650 оккупанта.

Напомним, в России внезапно скончался известный пропагандист.

Также сообщалось, что в России пытаются снять ответственность с путина за поражение в Харьковской области.

Кроме того, Politeka.net писала, что назван единственный участок фронта, где оккупанты еще пытаются наступать.